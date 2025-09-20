Barcelona leva delegação de peso à cerimônia da Bola de Ouro

O Barcelona divulgou neste sábado (20) os nomes que vão representar o clube na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a próxima segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Enquanto o Real Madrid decidiu não enviar ninguém, a delegação catalã será numerosa e de peso.

Entre os homens, estarão presentes Lamine Yamal, apontado como principal rival de Ousmane Dembélé na disputa, Raphinha, que pode terminar entre os cinco primeiros, e Pau Cubarsí, concorrente ao Troféu Kopa de melhor jovem (Yamal também briga por esse prêmio). No entanto, a única ausência será Pedri, que também está cotado para figurar nas primeiras posições da lista.