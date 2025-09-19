Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Xabi Alonso fala sobre rodízio no Real e situação de Vini Jr: “Se não for titular é para ter tranquilidade”

Xabi Alonso fala sobre rodízio no Real e situação de Vini Jr: “Se não for titular é para ter tranquilidade”

Treinador explica que teve uma conversa com brasileiro, mas não revelou se atacante será titular diante do Espanyol pela La Liga, neste sábado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na estreia pela Champions League, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Vini Jr no banco de reservas, diante do Olympique de Marselha, da França, e só colocou o brasileiro em campo na etapa final. O atacante, então, saiu do banco de reservas e sofreu um pênalti, que Mbappé converteu para sacramentar o triunfo merengue.

Em entrevista coletiva, o comandante não revelou se o jogador será titular diante do Espanyol pela La Liga, neste sábado (20), mas disse ter tido uma boa conversa com no treino desta sexta-feira (19).

“Ontem percebi que não era o momento certo para falar com ele, mas hoje ele estava com um sorriso melhor e mais positivo. Conversei com ele e acabei fazendo algumas coisas individualizadas durante o treino. Veremos amanhã”, disse.

Além disso, o treinador destacou que pretende rodar o elenco durante a temporada. Ele fez questão de afirmar que até Mbappé, autor dos dois gols do triunfo sobre o time francês, não será titular em todas as partidas.

“Haverá muitos jogos. Se não for titular em algum é para ter tranquilidade. Não acho que um jogador jogue todas as partidas. É preciso estar ciente das cargas, e haverá alguns que não jogarão. Jogamos cinco partidas, e talvez tenhamos que esperar para ver como as coisas acontecerão”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional vini jr

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar