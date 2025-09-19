Xabi Alonso fala sobre rodízio no Real e situação de Vini Jr: “Se não for titular é para ter tranquilidade”

Treinador explica que teve uma conversa com brasileiro, mas não revelou se atacante será titular diante do Espanyol pela La Liga, neste sábado

Em entrevista coletiva, o comandante não revelou se o jogador será titular diante do Espanyol pela La Liga, neste sábado (20), mas disse ter tido uma boa conversa com no treino desta sexta-feira (19).

Na estreia pela Champions League, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Vini Jr no banco de reservas, diante do Olympique de Marselha , da França, e só colocou o brasileiro em campo na etapa final. O atacante, então, saiu do banco de reservas e sofreu um pênalti, que Mbappé converteu para sacramentar o triunfo merengue.

“Ontem percebi que não era o momento certo para falar com ele, mas hoje ele estava com um sorriso melhor e mais positivo. Conversei com ele e acabei fazendo algumas coisas individualizadas durante o treino. Veremos amanhã”, disse.

Além disso, o treinador destacou que pretende rodar o elenco durante a temporada. Ele fez questão de afirmar que até Mbappé, autor dos dois gols do triunfo sobre o time francês, não será titular em todas as partidas.

“Haverá muitos jogos. Se não for titular em algum é para ter tranquilidade. Não acho que um jogador jogue todas as partidas. É preciso estar ciente das cargas, e haverá alguns que não jogarão. Jogamos cinco partidas, e talvez tenhamos que esperar para ver como as coisas acontecerão”, concluiu.