Varela lamenta gol sofrido, critica cartões e projeta a volta na Argentina: “Ir lá e ganhar”

Lateral do Flamengo analisa a vitória por 2 a 1 e parabenizou a postura do Flamengo na vitória sobre o Estudiantes / Crédito: Jogada 10

O lateral Varela, do Flamengo, criticou a arbitragem após a vitória do time. A equipe venceu o Estudiantes por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), pela Libertadores. Apesar do resultado positivo, o jogador uruguaio não gostou da atuação do juiz Andres Rojas. Ele reclamou do excesso de cartões para o seu time mas também valorizou o desempenho e já projetou o jogo de volta. A análise do jogador sobre a partida começou com elogios ao próprio time. Ele acredita que a equipe teve uma grande atuação no Maracanã.

“Primeiro vamos parabenizar nosso time que fez um grande jogo. No primeiro tempo tivemos chances de ampliar o marcador mas não conseguimos”, disse o lateral da equipe rubro-negra. O uruguaio, no entanto, fez uma ressalva importante sobre o segundo tempo. Ele citou a mudança de postura do adversário como um fator de dificuldade. “Segundo tempo, eles recuaram, começaram com uma linha de cinco e dificultou um pouco”, analisou o jogador, sobre a retranca do time argentino na etapa final da partida. Varela critica arbitragem A principal crítica de Varela, contudo, foi direcionada à arbitragem da partida. Para ele, o critério de distribuição de cartões foi totalmente desigual.

“Mas o árbitro precisa rever aí… ele deu muitos cartões amarelos pro nosso time e nada para eles”, reclamou o experiente jogador. Apesar do gol sofrido e das críticas ao juiz, o lateral se mostrou confiante. Ele lamentou o gol do Estudiantes, mas garantiu que o time buscará a vitória na Argentina. “Infelizmente tomamos um gol, Libertadores, às vezes acontece isso. Mas nosso time está preparado para ir lá e ganhar”, finalizou Varela.