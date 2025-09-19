Titular absoluto do Vasco, Rayan busca quebrar tabu em clássicos

Atacante já enfrentou os rivais cariocas em 15 jogos, mas ainda não marcou gol. Diante do Flamengo, a joia terá mais uma oportunidade

Consolidado como titular do Vasco, Rayan é uma das esperanças do time para vencer o Flamengo, domingo (21), no Maracanã. Cria do Cruz-Maltino, o atacante sabe bem, desde menino, da importância que um clássico tem. Na base, ele se acostumou a decidir jogos contra os rivais cariocas. Já no profissional, ainda está em busca do primeiro gol.

Apesar da pouca idade, apenas 19 anos, Rayan soma 81 jogos pelo time profissional do Vasco. Destes, 15 são clássicos. O atacante já enfrentou o Flamengo cinco vezes, o Botafogo sete, enquanto o Fluminense foi o rival com menos confronto, apenas três, mas foi quem mais chegou perto de levar um gol. No primeiro turno, Rayan quase marcou um golaço, mas o chute de fora da área explodiu no travessão.