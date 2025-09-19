Santos perdeu apenas um dos últimos dez clássicos contra o São Paulo na Vila

Peixe aposta no bom retrospecto contra o rival em casa para somar mais uma vitória e se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Santos entra em campo neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, para enfrentar o São Paulo em um clássico marcado pela pressão da tabela. Ocupando a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos em 22 partidas, o Peixe precisa da vitória para abrir distância da zona de rebaixamento.

O histórico recente entre os rivais na Baixada Santista joga a favor do Alvinegro. Desde setembro de 2017, o São Paulo venceu apenas uma vez o Santos como visitante: em fevereiro de 2022, por 3 a 0, com gols de Éder, Eduardo Bauermann (contra) e Rodrigo Nestor. Nos outros nove confrontos, foram cinco vitórias santistas e quatro empates.