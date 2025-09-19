Nova lesão pode tirar Neymar da Seleção até o final do ano

Com prazo de recuperação estimado entre 4 e 12 semanas, craque pode não ter condições para atuar nas Datas Fifas de outubro e de novembro

Pela terceira vez na temporada, Neymar está lesionado. O principal craque do Santos teve uma lesão na coxa direita e vai desfalcar o Peixe no clássico contra o São Paulo. Além da ausência no confronto deste final de semana, o craque pode ficar de fora de outras partidas e adiar um possível retorno à Seleção.

O Santos não divulgou oficialmente, mas o tempo estimado para a recuperação de Neymar é entre quatro e 12 semanas, de acordo com a TNT Sports. Com isso, o jogador não teria condições para ser convocado pela Seleção para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, nos dias 10 e 14 de outubro. Caso o craque demore mais tempo para se recuperar, ele também ficará de fora dos amistosos na Data Fifa de novembro.