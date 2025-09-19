Fluminense acerta renovação com lateral-direito Guga

Jogador, que recebeu propostas de outros clubes, opta por ficar no Tricolor das Laranjeiras e assina novo contrato nesta sexta-feira / Crédito: Jogada 10

O Fluminense acertou a renovação de contrato do lateral-direito Guga até o fim de 2029. O jogador, que tinha contrato até o fim desta temporada, assinou o novo vínculo, nesta sexta-feira (19), no CT Carlos Castilho. A informação inicial foi da Central Fluminense e confirmada pelo Jogada10. O clube ainda vai anunciar. Guga, de 27 anos, já estava apto para assinar pré-contrato com outra equipe. Em dezembro, o jogador, entretanto, recusou a oferta inicial do Fluminense, mas as partes voltaram a conversar e tinham interesse na renovação.