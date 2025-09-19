Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desafio de vídeo estreia no Brasil com três revisões na Copa Paulista

Novidade no futebol brasileiro estreou no jogo de ida da semifinal da Copa Paulista, entre Comercial e XV de Piracicaba
O empate em 1 a 1 entre Comercial e XV de Piracicaba entrou para a história do futebol no Brasil. O duelo válido pela semifinal da Copa Paulista, que aconteceu na noite desta sexta-feira (19), em Ribeirão Preto, foi o primeiro da história do país a usar o desafio de vídeo.

Os treinadores utilizaram o recurso em três oportunidades. Cada equipe poderia solicitar dois desafios por tempo, e a arbitragem não descontaria as solicitações em caso de sucesso.. O Comercial estreou a novidade ainda no primeiro tempo, quando Roberval Davino acusou um pênalti para seu time. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos analisou o lance e marcou a penalidade, convertida por Felipe Rodrigues, que abriu o placar. O procedimento durou quatro minutos no total.

O desafio voltou a ser utilizado aos 22 minutos do segundo tempo, desta vez pelo XV. Moisés Egert solicitou a revisão de um pênalti para sua equipe, mas o árbitro, após analisar a jogada, não marcou a penalidade. Nos acréscimos, Monteiro assinalou uma penalidade para o Nhô-Quim. Davino pediu uma revisão, mas o árbitro manteve a marcação de campo e Matheus Carvalho empatou o jogo, no último lance.

Além da Copa Paulista, a CBF anunciou que utilizará o recurso a partir das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O jogo de volta entre XV e Comercial acontece no próximo sábado (27), com um cenário completamente em aberto. Quem passar, encara o vencedor de Primavera e Grêmio Prudente.

 

