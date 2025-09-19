Desafio de vídeo estreia no Brasil com três revisões na Copa Paulista

O empate em 1 a 1 entre Comercial e XV de Piracicaba entrou para a história do futebol no Brasil. O duelo válido pela semifinal da Copa Paulista, que aconteceu na noite desta sexta-feira (19), em Ribeirão Preto, foi o primeiro da história do país a usar o desafio de vídeo.

Os treinadores utilizaram o recurso em três oportunidades. Cada equipe poderia solicitar dois desafios por tempo, e a arbitragem não descontaria as solicitações em caso de sucesso.. O Comercial estreou a novidade ainda no primeiro tempo, quando Roberval Davino acusou um pênalti para seu time. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos analisou o lance e marcou a penalidade, convertida por Felipe Rodrigues, que abriu o placar. O procedimento durou quatro minutos no total.