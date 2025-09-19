Boto, do Flamengo, questiona expulsão de Plata e critica árbitro: “Escandaloso, vergonhoso”

Diretor de futebol também alega possível toque de mão no gol do Estudiantes e um suposto pênalti pela quartas da Libertadores, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, disparou contra a arbitragem após o triunfo por 2 a 1 sobre o Estudiantes, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. Nesse sentido, o profissional acredita que houveram pelo menos três erros cruciais que afetaram o andamento da partida, sobretudo a expulsão de Gonzalo Plata. “Pedir à Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar na volta. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isso não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipe que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipe”, disse.

“Um jogador do Estudiantes fez uma falta muito feia sobre o Arrascaeta no primeiro tempo, e o árbitro nem amarelo deu. E era o segundo amarelo. Para nós, transformam um pênalti na expulsão de um jogador nosso. Acho que é escandaloso, vergonhoso, na maior competição da América do Sul, nós continuarmos assistindo a coisas assim. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da volta, porque isso não se pode repetir. É importante alguém vir aqui falar. Foi um escândalo o que se passou ali dentro”, completou. Questionamentos de Boto O português, então, criticou a expulsão de Gonzalo Plata por simulação após uma dividida. Além disso, afirmou que deveria ter sido marcado um pênalti para o Rubro-Negro e um toque de mão no gol do Estudiantes. Em outro momento da partida, o árbitro não expulsou Farías ainda no primeiro tempo. Já com amarelo, o ala fez uma falta em Arrascaeta, mas deixou o campo ao ser substituído para evitar o vermelho.