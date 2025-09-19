Botafogo tem nove jogadores pendurados e pode ter mais problemas

Alvinegro tem sofrido com desfalques por lesão e pode ter mais dor de cabeça para a sequência do campeonato / Crédito: Jogada 10

Pressionado após as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, o Botafogo busca dar uma resposta ao torcedor para aliviar a pressão sobre o técnico Davide Ancelotti. Contudo, o Alvinegro pode ter mais problemas pela frente. Afinal, além dos desfalques por lesão, o time conta com nove jogadores pendurados para o jogo contra o Atlético, neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Portanto, o Botafogo pode ter mais problemas para o duelo contra o Grêmio, na quarta-feira (24). Dos nove pendurados, cinco são utilizados com frequência pelo técnico Davide Ancelotti: o zagueiro Barboza, os volantes Newton e Danilo, e os meias Montoro e Santi Rodríguez. Já os outros na berlinda são Mateo Ponte, Marçal, Cuiabano e Matheus Martins.