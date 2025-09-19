Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo reforça segurança no Lonier diante da ameaça de protestos

Apesar do agito em grupos privados sobre Botafogo e do burburinho na internet, nenhuma movimentação atípica foi registrada
O Botafogo reforçou, nesta sexta-feira (19), a segurança no Espaço Lonier. A medida aconteceu diante das ameaças de protestos que circulam em grupos de WhatsApp. A ira da torcida aumentou, então, após os últimos resultados. O Glorioso caiu nas oitavas de final da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil e perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro nesta semana ao empatar, assim, com o Mirassol por 3 a 3, depois de estar vencendo por 3 a 0, em casa, no Estádio Nilton Santos.

Segundo o site “ge”, por volta de 7h, a Polícia Militar enviou uma viatura para o Espaço Lonier. Em seguida, a posicionou em frente à entrada do CT alvinegro. O Botafogo também acionou uma equipe de segurança privada.

Apesar do agito em grupos privados e do burburinho na internet, nenhuma movimentação atípica, entretanto, foi registrada nesta manhã, no local onde o elenco do Botafogo treina e realiza a preparação física.

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o Mais Tradicional volta a campo neste sábado (20). O time alvinegro recebe o Atlético Mineiro, no Estádio Nilton Santos, às 18h30, pela rodada 24 desta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Davide Ancelotti não vence há três jogos. São dois empates e uma derrota nos últimos compromissos.

