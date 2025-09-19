Bola aérea vira pesadelo para a defesa do Atlético em fase de turbulência

Em seu pior momento na temporada, Galo sofreu cinco gols oriundos deste tipo de jogada nas últimas oito partidas

O Atlético vive a sua fase mais negativa na temporada. Amarga um jejum de seis partidas sem vencer, além do desempenho ruim e as dificuldades defensivas. Inclusive, a fragilidade em jogadas de bola aérea é evidente, já que sofreu cinco gols nos últimos oito jogos.

Os mineiros, contudo, não conseguir manter um triunfo momentâneo com dois gols de vantagem e levou o empate para o Bolívar, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A situação mais crítica foi que um dos gols sofridos pelo Galo saíram de bola aérea. Assim, a equipe sofreu o primeiro gol em lance de bola aérea pouco tempo após o intervalo.