Bola aérea vira pesadelo para a defesa do Atlético em fase de turbulência

Em seu pior momento na temporada, Galo sofreu cinco gols oriundos deste tipo de jogada nas últimas oito partidas
O Atlético vive a sua fase mais negativa na temporada. Amarga um jejum de seis partidas sem vencer, além do desempenho ruim e as dificuldades defensivas. Inclusive, a fragilidade em jogadas de bola aérea é evidente, já que sofreu cinco gols nos últimos oito jogos.

Os mineiros, contudo, não conseguir manter um triunfo momentâneo com dois gols de vantagem e levou o empate para o Bolívar, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A situação mais crítica foi que um dos gols sofridos pelo Galo saíram de bola aérea. Assim, a equipe sofreu o primeiro gol em lance de bola aérea pouco tempo após o intervalo.

Gols de bola aérea que o Atlético sofreu recentemente

  • Galo 1 x 3 Grêmio – 20ª rodada do Campeonato Brasileiro: Gol de Edenilson aos 45 minutos
  • São Paulo 2 x 0 Galo – 21ª rodada do Campeonato Brasileiro: Gol de Tapia aos 81 minutos
  • Galo 0 x 2 Cruzeiro – Ida das quartas de final da Copa do Brasil: Gol de Kaio Jorge aos 64 minutos
  • Cruzeiro 2 x 0 Galo – Volta das quartas de final da Copa do Brasil: Gol de Kaio Jorge aos 5 minutos
  • Bolívar 2 x 2 Galo – Ida das quartas de final da Sul-americana: Gol de Robson Matheus aos 48 minuto

Período sem vitórias

O ex-treinador do Atlético, Cuca, já havia evidenciado a dificuldade que o time apresentava em jogadas de bola aérea, logo depois da derrota para o Grêmio. Em seus últimos 12 compromissos, o time mineiro soma apenas três vitórias.

Por sinal, dois delas foram sobre o Godoy Cruz, da Argentina, nas oitavas de final da Sul-Americana. O Galo, aliás, ainda não conquistou um resultado positivo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O último trunfo na competição foi sobre o Bragantino, pela 18ª rodada.

