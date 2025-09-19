“Estou muito preocupado para o jogo da volta”, diz diretor do Flamengo

“Não é um erro de campo, mas é um erro que tira um jogador, um profissional do jogo seguinte. É um erro que prejudica a equipe, e eu acho que tudo aquilo que são erros grosseiros devem ser corrigidos. Aquilo que me parece realmente é que a arbitragem teve um ato tão sem vergonha que a Conmebol se deixou na obrigação de, dentro daquilo que poderia fazer, já que não poderia rever o pênalti e nem reverter o resultado, reverteu aquilo que era possível, que era a expulsão do Plata”, disse ao Seleção Sportv antes de complementar.

Depois das críticas sobre a arbitragem após a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes , na última quinta-feira, no Maracanã, o diretor de futebol do clube, José Boto, voltou a se manifestar. O dirigente elogiou a atitude da Conmebom em retirar a expulsão de Plata , mas mesmo assim não ficou satisfeito pela atuação da comissão de arbitragem. Além disso, cita que está preocupado com duelo de volta.

“Foi reparado o erro em relação ao Plata, mas não foi reparado o que se passou ontem no Maracanã. E, muito sinceramente, eu estou muito preocupado para o jogo da volta, porque não é só o lance do Plata, são outros lances. Eu estou muito preocupado com o que se pode fazer fora da nossa casa”, complementou.

“Forma estranha de conduzir o jogo”

Ainda em entrevista, José Boto também deu exemplos do porque chamou a equipe de arrogante e citou outros erros que ele considerou na condução da partida.

“O assistente do Felipe, que vai perguntar sobre o critério dos amarelos ao quarto árbitro de uma forma educada e o quarto árbitro explode, de uma forma nervosa. Nem sequer a dizer “você cala-se, não tem nada a perguntar”. Não, foi de uma forma arrogante e de uma forma agressiva. Eu próprio, quando me dirigi ao árbitro no final da partida, também de uma forma educada, perguntando-lhe o porquê da expulsão do Plata, o porquê da dualidade de critérios, e de uma forma arrogante, pediu à polícia que o protege para me afastar. Portanto, houve ali uma série de comportamentos, que não nos pareceram normais”, afirmou.

“Uma série de erros também não nos parecem normais no jogo de futebol, porque é óbvio que no jogo de futebol há erros. Há erros das equipes (clubes) e erros das equipes de arbitragem. Mas houve uma forma de conduzir o jogo que nos pareceu muito, muito estranha”, ressaltou.