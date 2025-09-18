Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

West Ham pensa em Lampard para substituir Graham Potter

Ex-jogador e ídolo do clube pode voltar à casa onde começou a carreira diante do início ruim da equipe na Premier League
A passagem de Graham Potter no comando do West Ham pode estar próxima do fim. De acordo com a imprensa britânica, a diretoria dos Hammers avalia a contratação de Frank Lampard para o lugar do atual treinador, após o início decepcionante da temporada, com quatro derrotas nos cinco primeiros jogos da Premier League.

Potter assumiu o clube em janeiro de 2025, mas ainda não conseguiu apresentar resultados consistentes.

Do outro lado, Lampard vive bom momento no Coventry, onde chegou na temporada passada. O ex-jogador levou a equipe ao quinto lugar do Championship e disputou os playoffs de acesso à elite, embora tenha ficado pelo caminho. Apesar de satisfeito no cargo, o técnico pode considerar um retorno à primeira divisão caso receba uma proposta concreta.

A possível chegada ao West Ham teria um peso especial. Ídolo da seleção inglesa, Lampard iniciou sua carreira profissional justamente nos Hammers, em 1996, e disputou 186 jogos pelo clube antes de se transferir para o Chelsea, onde se tornou um dos maiores nomes da história do futebol inglês.

