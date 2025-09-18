Ronaldo Fenômeno volta a defender SAF no Corinthians, mas descarta investimento

Ex-jogador ressalta necessidade de profissionalização do futebol alvinegro, mas afirma que não aplicará recursos próprios / Crédito: Jogada 10

Ronaldo Fenômeno voltou a falar sobre a transformação do Corinthians em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Contudo, diferentemente do que havia declarado em junho, descartou investir financeiramente no clube. “Eu acho que uma saída para o Corinthians é o torcedor e o associado entenderem que o melhor caminho é a criação de uma SAF. É profissionalizar o futebol dentro do Corinthians. Essa seria a mensagem principal quando digo que seria um comprador em potencial”, afirmou o ex-jogador, em evento de inauguração da Casa Rede Ronaldo, em São Paulo, na noite de quarta-feira.

“Hoje a minha vontade é zero em estar dentro do futebol, muito menos investir com o meu dinheiro em alguma aventura dentro do futebol”, completou. Contudo, em junho, ele havia declarado disposição para aportar recursos no clube caso a SAF fosse criada. Na época, o Fenômeno disse, em participação no podcast “Denilsonshow”, que ”embarcaria” no assunto. “Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. E não vai ser uma surpresa, porque acredito muito enquanto clube, massa social, potencial. Se organizar, o Corinthians é uma máquina”, disse o ex-atacante. Ronaldo já teve experiência com SAF Ronaldo tem experiência no modelo SAF. Ele foi dono da Sociedade Anônima do Cruzeiro, adquirindo 90% das ações em 2021, mas revendeu o controle ao empresário Pedro Lourenço em abril de 2024. Além disso, deixou de ser sócio majoritário do Valladolid, da Espanha, em maio deste ano, vendendo sua participação para um grupo norte-americano apoiado por um fundo europeu.

Apesar de descartar o investimento, Ronaldo não esconde seu carinho pelo Corinthians. “Logicamente vou estar sempre acompanhando o Corinthians com o maior carinho do mundo, porque afinal de contas eu sou corintiano e torço muito para que o Corinthians reencontre o lugar de sucesso, sempre disputando títulos”, disse o Fenômeno. O clube paulista, que enfrenta uma grave crise financeira, com dívida estimada em R$ 2,6 bilhões, discute a reforma do estatuto, prevista para aprovação até o fim do ano. Contudo, a transformação em SAF ainda não está em pauta, devido à forte resistência de conselheiros e associados.