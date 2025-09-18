Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reserva de luxo! Gabigol completa trio poderoso no Cruzeiro

Apesar de não ser titular, jogador entra com frequência nas partidas e é o vice-artilheiro da equipe na temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Gabigol chegou no Cruzeiro no início do ano e ainda busca espaço no time titular. Enquanto isso, acabou se tornando um reserva de luxo e faz parte de um trio poderoso da equipe.

Mesmo sem estar entre os 11, Gabigol é acionado pelo técnico Leonardo Jardim com frequência e é o vice-artilheiro da equipe. Dessa forma, no ano, já marcou 12 gols e contribuiu com quatro assistências. Na virada contra o Bahia, na última segunda (15), ele marcou o gol que decretou a vitória da Raposa por 2 a 1.

Junto com Kaio Jorge e Matheus Pereira, titulares absolutos, o trio é responsável por 81% dos gols do Cruzeiro na temporada. Assim, em 45 jogos, a Raposa balançou as redes 66 vezes, 54 gols tiveram as participações dos dois atacantes e do meia.

Kaio Jorge, artilheiro da equipe no ano, soma 20 gols e cinco assistências, enquanto Matheus Pereira soma cinco gols e oito assistências. Ele também participou diretamente da vitória contra o Bahia, mas no primeiro gol. O meia tentou uma finalização e no rebote, Sinisterra empatou o jogo.

Gabigol e Leonardo Jardim

Apesar de ter um trio poderoso, eles não jogam junto no ‘time ideal’ pensado por Leonardo Jardim. Assim, Gabigol costuma a ser uma opção justamente no lugar de Kaio Jorge ou Matheus Pereira. E apesar de ser banco, o atacante afirmou que a relação com o treinador é a melhor possível e que busca mais minutos em campo.

“A gente vem trabalhando bastante, buscando minutos. Claro que todo mundo quer jogar. Sempre um pouco difícil. Mas, trabalhando, vamos conseguir mais minutos e ajudar o time. A gente tem relação incrível (com Leonardo Jardim). Eu tiro muitas dúvidas com ele da questão do staff”, disse.

