Reserva de luxo! Gabigol completa trio poderoso no Cruzeiro

Apesar de não ser titular, jogador entra com frequência nas partidas e é o vice-artilheiro da equipe na temporada / Crédito: Jogada 10

Gabigol chegou no Cruzeiro no início do ano e ainda busca espaço no time titular. Enquanto isso, acabou se tornando um reserva de luxo e faz parte de um trio poderoso da equipe. Mesmo sem estar entre os 11, Gabigol é acionado pelo técnico Leonardo Jardim com frequência e é o vice-artilheiro da equipe. Dessa forma, no ano, já marcou 12 gols e contribuiu com quatro assistências. Na virada contra o Bahia, na última segunda (15), ele marcou o gol que decretou a vitória da Raposa por 2 a 1.

Junto com Kaio Jorge e Matheus Pereira, titulares absolutos, o trio é responsável por 81% dos gols do Cruzeiro na temporada. Assim, em 45 jogos, a Raposa balançou as redes 66 vezes, 54 gols tiveram as participações dos dois atacantes e do meia. Kaio Jorge, artilheiro da equipe no ano, soma 20 gols e cinco assistências, enquanto Matheus Pereira soma cinco gols e oito assistências. Ele também participou diretamente da vitória contra o Bahia, mas no primeiro gol. O meia tentou uma finalização e no rebote, Sinisterra empatou o jogo. Gabigol e Leonardo Jardim Apesar de ter um trio poderoso, eles não jogam junto no ‘time ideal’ pensado por Leonardo Jardim. Assim, Gabigol costuma a ser uma opção justamente no lugar de Kaio Jorge ou Matheus Pereira. E apesar de ser banco, o atacante afirmou que a relação com o treinador é a melhor possível e que busca mais minutos em campo.