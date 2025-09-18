Pedro marca aos 15 segundos de jogo e sobe na tabela de goleadores do Flamengo

Pedro fez um gol para o Flamengo aos 15 segundos de jogo, abrindo o placar diante dos Estudiantes. O jogo, com o Maracanã lotado neste 18/9, foi válido pela ida das quartas de final da Libertadores. Com esse gol, o atacante chegou ao seu gol de número 150 com a camisa do Flamengo, empatando com Bebeto na oitava posição entre os maiores goleadores da história do Rubro-Negro. E mais: foi o 26º gol de Pedro pelo Flamengo na Libertadores, ficando atrás apenas de Gabigol, que tem 30 gols.

Maiores goleadores do Flamengo

1º Zico

Período: 29/07/1971 à 06/02/1990

Jogos: 732

Gols: 508