Gustavo Gómez dispara sobre vitória do Palmeiras: “Tivemos chances de fazer mais”

Capitão e autor de um dos gols no 2 a 1, zagueiro valoriza o resultado na Argentina, mas pede melhora para o jogo de volta da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gustavo Gómez foi fundamental na vitória do Palmeiras sobre o River Plate por 2 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), foi válido pela oitavas de final da Taça Libertadores. Capitão do time e autor do primeiro gol, o defensor valorizou o grande resultado. Ele, contudo, já pediu foco total e melhora para a partida de volta. O time brasileiro construiu seu triunfo, sem dúvida, por conta do grande primeiro tempo. A equipe de Abel Ferreira se impôs e marcou duas vezes, com o próprio Gustavo Gómez e com o atacante Vitor Roque. No final da partida, contudo, o River Plate descontou com Martínez Quarta. O gol, aliás, deixou o confronto totalmente em aberto para a partida de volta no Allianz Parque.

Em sua análise, o zagueiro paraguaio lamentou as chances perdidas. Ele acredita que o time poderia ter construído uma vantagem ainda maior na Argentina. “Tivemos um bom número no primeiro tempo, tivemos várias chances de fazer mais, mas não deu”, avaliou o capitão do time alviverde. Gómez também reconheceu a dificuldade de jogar contra o time argentino. Ele citou a pressão do adversário no segundo tempo como um fator natural. “No segundo tempo, o River fez mudanças e acho que abaixamos o ritmo porque obviamente é difícil jogar aqui contra um adversário muito forte, com muita história como nós”, explicou o defensor.