Futuro indefinido: Talles Magno e Romero vivem incerteza no Corinthians

Atacantes perdem espaço com Dorival Júnior e ainda não sabem se vão permanecer no clube para 2026 / Crédito: Jogada 10

O Corinthians ainda não sabe se contará com Talles Magno e Ángel Romero na próxima temporada. Ambos com contrato até 31 de dezembro, os atacantes atravessam fase de queda de rendimento, perderam protagonismo no elenco e hoje veem sua permanência como uma incógnita. Talles Magno, emprestado pelo New York City, começou 2025 em alta. Foram quatro gols nas seis primeiras rodadas do Paulistão, números que o credenciaram como artilheiro do time no primeiro trimestre e levaram a diretoria a estender o empréstimo junto ao clube norte-americano. O bom momento, no entanto, foi interrompido logo depois, quando o atacante precisou ser internado para tratar uma pneumonia. Desde então, não conseguiu repetir o desempenho inicial.

Sob Ramón Díaz, Talles registrava média de um gol a cada 161 minutos. Com Dorival Júnior, esse número caiu: agora precisa de 275 minutos para participar de um gol ou assistência. Nos últimos dez jogos, esteve em campo por apenas 182 minutos, reflexo da perda de espaço para jovens como Vitinho e Gui Negão. Apesar disso, qualquer decisão sobre o futuro do atacante só deve estar sendo tomada nas últimas semanas do ano. A diretoria tem como prioridade o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil, marcada para dezembro. Romero também em baixa no Corinthians A situação de Ángel Romero guarda semelhanças. Capitão do elenco e ídolo da torcida, o paraguaio acumulou 1.444 minutos sob o comando de Ramón Díaz, sendo titular em 13 partidas, com quatro gols e duas assistências. A chegada de Dorival, porém, mudou o cenário. Com o atual treinador, Romero atuou em 19 jogos, mas somou apenas 901 minutos e não participou de nenhum gol. Nos últimos dez compromissos, entrou em campo por apenas 173 minutos e deixou de ser a primeira opção do banco.