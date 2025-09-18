Em reestreia na Libertadores, Andreas Pereira lembra de Abel: “Professor nos preparou”

Com assistência do meia, Verdão faz 2 a 1 no River Plate na Argentina, mas jogador pede "muita humildade" para o jogo decisivo da volta / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras conquistou uma grande vitória na Argentina. A equipe venceu o River Plate por 2 a 1, no estádio Monumental de Núñez. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), foi válido pela ida das quartas da Libertadores. Apesar do resultado, o meia Andreas Pereira, destaque do jogo, pediu cautela. “A gente sabe que ainda tem a volta, então tem que trabalhar muito”, disse o jogador. A vitória do time brasileiro, de fato, foi construída com um grande primeiro tempo. A equipe de Abel Ferreira se impôs e marcou duas vezes, com Gustavo Gómez e Vitor Roque. No final da partida, contudo, o River Plate descontou com Martínez Quarta. O gol, aliás, deixou o confronto totalmente em aberto para a partida de volta em São Paulo.

A partida marcou a estreia de Andreas Pereira na Libertadores pelo Palmeiras. O meia, recém-contratado, foi um dos grandes nomes do jogo. Foi dele, inclusive, a assistência para o primeiro gol da equipe, marcado por Gustavo Gómez. A sua atuação segura e de qualidade no meio-campo foi fundamental para o resultado. Após o jogo, o novo reforço valorizou a preparação feita pelo técnico Abel Ferreira: “A gente sabe que ia ser um jogo muito difícil como foi. O professor preparou a gente perfeitamente pro jogo. Eles tem muita qualidade, são muito perigosos.” O jogador, por fim, já projetou o duelo de volta no Allianz Parque. Para ele, a equipe precisa manter o mesmo nível de concentração para garantir a vaga.