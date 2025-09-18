City estreia com vitória sobre o Napoli na Champions

City estreia com vitória sobre o Napoli na ChampionsHaaland e Doku marcam no segundo tempo, De Bruyne reencontra o Etihad Stadium e ingleses largam com três pontos
O City estreou na fase de liga da Champions 2025/26 com vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, nesta quinta-feira (18), no Etihad Stadium, em Manchester. Em casa, o time inglês contou com a expulsão de Di Lorenzo aos 20 minutos do primeiro tempo para facilitar o caminho em busca dos três pontos. No entanto, Haaland e Doku só conseguiram marcar os gols da vitória sobre os atuais campeões italianos no segundo tempo.
A partida marcou o reencontro de Kevin de Bruyne com o Manchester City, onde defendeu as cores do clube por uma década. No entanto, o meia belga deixou o gramado aos 25 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Di Lorenzo. O técnico Antonio Conte optou por preservar o meia para ajustar o sistema defensivo da equipe.
Além disso, esta foi a primeira vez que De Bruyne pisou no Etihad Stadium desde que deixou o City. Pelo clube inglês, o meia belga tem 16 títulos conquistados.
Dessa maneira, o Manchester City se junta aos clubes que conquistaram a vitória nesta primeira rodada e aparece na parte de cima da tabela com três pontos. Por outro lado, o Napoli não conseguiu um bom desempenho no Etihad Stadium e terá que se recuperar no decorrer desta fase de liga.
