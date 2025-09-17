São Paulo desembarca em Quito e realiza trabalho no hotel

Tricolor chegou à capital equatoriana com 25 jogadores disponíveis para a partida contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores

O São Paulo já está no Equador para encarar a LDU, na noite desta quinta-feira (18). O elenco tricolor desembarcou em Quito no começo da noite desta quarta-feira (17), às vésperas da partida, para minimizar os efeitos da altitude.

Sem realizar o treino antes da partida, o elenco do São Paulo realizou um trabalho de ativação no hotel em que está hospedado em Quito. O plano do Tricolor era viajar para Guayaquil, cidade no nível do mar, onde realizaria um último trabalho. Entretanto, o aeroporto da cidade está em obras, o que obrigou o clube a mudar a logística.