Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renato justifica “sumiço” de reforços em jogos do Fluminense

Renato justifica “sumiço” de reforços em jogos do Fluminense

Lezcano e Lavega não entram em campo desde maio pelo Tricolor. Santi Moreno também não teve sequência com treinador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Renato Gaúcho adota cautela para acionar os reforços durante as partidas do Fluminense. Rubén Lezcano e Lavega são os principais exemplos disso. O paraguaio e uruguaio, afinal, não entram em campo desde maio e, assim, ficaram de fora da derrota do time para o Lanús, na última terça-feira, em La Fortaleza, na Argentina.

A comissão técnica, então, analisa que ainda precisa “lapidar” Lezcano, assim como outros jovens. Além disso, a sequência de jogos decisivos impede a utilização destes jogadores neste momento da temporada.

“O problema é que a cada três dias a gente tem uma decisão, que a gente tem 10 dias para poder ganhar dois jogos, toda hora é uma decisão. Então no momento estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo. No momento que eu cheguei eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lezcano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos. E na hora certa as oportunidades iriam aparecer. Infelizmente para eles agora é botar nessa pegada que a gente está a cada três dias, jogos pegados, tanto na Copa do Brasil como foi, no Campeonato Brasileiro, e mesmo na Sul-Americana. Sem o ritmo de jogo, daqui a pouco vocês vão criticar demais os jogadores”, explicou o treinador.

E Santi Moreno?

Além de Lezcano e Lavega, que chegaram no início do ano, Santi Moreno é outro reforço que ainda não ganhou sequência com Renato Gaúcho. O colombiano fez três jogos desde 23 de agosto, somando 136 minutos em campo.

“Então no momento que eu estou tendo paciência, com eles e com vocês, pode ter certeza que na hora certa vocês vão ter as oportunidades. E aí vocês vão poder observar. Agora o que não pode é vocês acharem que vocês conhecem mais que o treinador que está lá todo dia com os jogadores. O treinador só pode colocar 11 jogadores em campo. Eu estou com outros jogadores em campo, eu estou com 30 e poucos jogadores, eu tenho dificuldades hoje em dia até para fazer o banco. Hoje, por exemplo, o Keno ficou fora do banco, o Santi que você citou ali, que nem viajou, eu estou tendo o maior cuidado com ele justamente por isso, para que eu não coloque em campo todos os jogos e daqui a pouco as pessoas comecem a criticar ele”, seguiu Renato.

O que o Fluminense precisa fazer para avançar à semifinal?

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor volta a enfrentar o Lanús, da Argentina, na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, encara o Vitória, sábado (20), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O cenário é o mesmo da Copa do Brasil. Afinal, o Fluminense também perdeu o jogo de ida das quartas de final da competição nacional para o Bahia por 1 a 0. Coincidência ou não, também sofreu gol no apagar das luzes. Contudo, venceu por 2 a 0 no Maracanã e assegurou a vaga na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar