Renato justifica “sumiço” de reforços em jogos do Fluminense

O técnico Renato Gaúcho adota cautela para acionar os reforços durante as partidas do Fluminense . Rubén Lezcano e Lavega são os principais exemplos disso. O paraguaio e uruguaio, afinal, não entram em campo desde maio e, assim, ficaram de fora da derrota do time para o Lanús, na última terça-feira, em La Fortaleza, na Argentina.

“O problema é que a cada três dias a gente tem uma decisão, que a gente tem 10 dias para poder ganhar dois jogos, toda hora é uma decisão. Então no momento estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo. No momento que eu cheguei eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lezcano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos. E na hora certa as oportunidades iriam aparecer. Infelizmente para eles agora é botar nessa pegada que a gente está a cada três dias, jogos pegados, tanto na Copa do Brasil como foi, no Campeonato Brasileiro, e mesmo na Sul-Americana. Sem o ritmo de jogo, daqui a pouco vocês vão criticar demais os jogadores”, explicou o treinador.

E Santi Moreno?

Além de Lezcano e Lavega, que chegaram no início do ano, Santi Moreno é outro reforço que ainda não ganhou sequência com Renato Gaúcho. O colombiano fez três jogos desde 23 de agosto, somando 136 minutos em campo.

“Então no momento que eu estou tendo paciência, com eles e com vocês, pode ter certeza que na hora certa vocês vão ter as oportunidades. E aí vocês vão poder observar. Agora o que não pode é vocês acharem que vocês conhecem mais que o treinador que está lá todo dia com os jogadores. O treinador só pode colocar 11 jogadores em campo. Eu estou com outros jogadores em campo, eu estou com 30 e poucos jogadores, eu tenho dificuldades hoje em dia até para fazer o banco. Hoje, por exemplo, o Keno ficou fora do banco, o Santi que você citou ali, que nem viajou, eu estou tendo o maior cuidado com ele justamente por isso, para que eu não coloque em campo todos os jogos e daqui a pouco as pessoas comecem a criticar ele”, seguiu Renato.

O que o Fluminense precisa fazer para avançar à semifinal?

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor volta a enfrentar o Lanús, da Argentina, na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, encara o Vitória, sábado (20), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão.