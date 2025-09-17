Nonato fala sobre briga por posição com Lucho e Ganso: “Só ajuda o Fluminense”

Jogador afirma estar apto para atuar um pouco mais à frente no setor de meio-campo e que disputa é benéfica para o técnico Renato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

Diante do Lanús pelas quartas da Sul-Americana, na Argentina, o técnico Renato Gaúcho novamente optou por uma formação com três volantes, com Nonato um pouco mais avançado em relação a Hércules e Martinelli. Na zona mista, o camisa 16 falou sobre a disputa por posição com Lucho Acosta e Paulo Henrique Ganso, que têm características diferentes dentro das quatro linhas. “São situações que o Renato pede, o Renato toma decisões… Eu estou apto ali, já joguei em várias posições no meio de campo aqui no Fluminense e em outros times. O que ele pede para mim hoje é para cumprir uma função um pouquinho mais avançado. Claro que Ganso e Lucho Acosta têm certas características que não tenho, assim como eu tenho algumas que eles não têm”, disse.