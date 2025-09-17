Jornais espanhóis destacam briga por posição entre Vini Jr e Rodrygo no Real: “A luta do ano”

Brasileiros ainda não atuaram juntos nesta temporada sob a batuta do técnico Xabi Alonso e tendem a disputar espaço no time merengue

Com a chegada do técnico Xabi Alonso, a dupla Vini Jr e Rodrygo tende a se transformar em uma disputa ferrenha por posição no Real Madrid. Algo destacado pelos jornais esportivos da capital espanhol, que citaram que os brasileiros devem brigar por uma vaga no time ao longo da temporada 2025/26.

Dessa forma, o “AS” trouxe a seguinte manchete: “Vinicius-Rodrygo, a luta do ano”. O “Marca”, por sua vez, citou os desafios do camisa 7: “Vinicius, entre a sombra de Mbappé, o ‘método Xabi Alonso’ e o desafio de recuperar o sorriso”

Cabe destacar que os atacantes ainda não iniciaram uma partida juntos na temporada. Assim, no triunfo por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na estreia merengue na Champions League, o ex-santista deu lugar ao ex-flamenguista, que era titular absoluto com Carlo Ancelotti.

“Estamos em um momento muito exigente e precisamos de todos conectados. Vinícius, Mastantuono, Rodrygo… Ninguém precisa se sentir ofendido por ficar no banco. Vini entrou bem, as mudanças estão tendo um impacto muito bom nos jogos’, disse Xabi Alonso, em entrevista coletiva.

Brasileiro fala sobre disputa

Depois da partida, Rodrygo falou sobre a briga por posição pela esquerda. Nesse sentido, o atacante relembrou que também pode atuar por outras faixas do campo, o que pode ajudar a voltar a atuar ao lado de Vini Jr. O jogador sofreu o primeiro pênalti convertido por Mbappé, ainda na etapa inicial, enquanto o camisa 7 repetiu o feito na reta final.