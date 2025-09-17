Em Madrid, Virgínia se hospeda na casa de Vini Jr em meio a rumores de affair

Após uma festa para celebrar mais um ano da sua marca “We pink” na última segunda-feira (15), Virgínia embarcou para a Espanha onde vai passar uns dias. Nesta quarta-feira (17),em um dos seus stories, apareceu um lustre que já marcou presença nas fotos do atacante. Aliás, assim que chegou na cidade, a influenciadora havia postado na academia da casa do jogador.

A influenciadora Virgínia aumentou os rumores de um affair com Vini Jr, atacante do Real Madrid, ao se hospedar na casa do jogador durante uma viagem relâmpago para Madrid nesta semana.

Vale ressaltar, portanto, que essa é a segunda viagem que Virgínia faz para Espanha neste mês de setembro. Há duas semanas, ela viajou com amigos para Madrid e chegou a visitar o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Além disso, ela e Vini Jr foram flagrados ao deixarem um barco após um dia de passeio.

Affair entre Virginia e Vini Jr

Virginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira em maio. Já em julho, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador.

Vini celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares. No entanto, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.

De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.