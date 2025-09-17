Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elenco do Monaco passa por caso inusitado antes da Liga dos Campeões

Contratempo técnico atrasou voo da equipe francesa rumo a Bélgica para compromisso pela Liga dos Campeões
Os jogadores do Monaco sofreram com um empecilho inusitado antes da estreia na Liga dos Campeões contra o Brugge, que ocorrerá nesta quinta-feira (18). Isso porque a viagem para a Bélgica sofreu um atraso devido a um problema técnico. No caso, o ar-condicionado parou de funcionar antes da aeronave decolar rumo a cidade de Bruges. O problema causou aumento de temperatura dentro do avião e alguns atletas optaram por tirar algumas peças de roupa. No caso apenas a camisa por conta do suor ou preferindo ficar somente de cueca.

O episódio foi registrado nas redes sociais e o grupo do Monaco deixou a aeronave e aguardou na pista do aeroporto de Nice, na França, até que o problema fosse solucionado. O Monaco e o Brugge se enfrentam, às 13h45, no Jan Breydel Stadium, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Pogba ressurge para o futebol no Monaco

Depois de quase dois anos longe dos gramados devido a uma punição por doping, o meio-campista campeão mundial com a França tenta renascer para o futebol na equipe do principado.

“Sou grato por tudo o que aconteceu. Isso me ajudou a crescer, a enxergar a realidade. Não tenho desejo de vingança contra ninguém. Disse a mim mesmo que queria que meus filhos me vissem jogando. Hoje, estou superfeliz por estar no Monaco. Passei por momentos de dúvida, em que minha mente era disputada por anjos e demônios. Foi difícil às vezes, mas minha esposa dizia que eu voltaria. Mantive o foco”, detalhou Pogba

No time francês, Pogba assumiu a camisa 8 e seu contrato será válido por dois anos, ou seja, até 2027. Outro jogador que tenta retomar seu potencial no Monaco é Ansu Fati. Ele se transferiu por empréstimo no começo da temporada. O atacante despontou como uma promessa nas categorias de base do Barcelona, mas teve grande histórico de lesões no clube espanhol e durante período de empréstimo no Brighton.

