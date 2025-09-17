Clube australiano anuncia saída de Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense

“Sinto muito por não poder retornar neste momento devido às questões que preciso resolver em casa, mas sempre lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney”, disse o atleta.

Por fim, o jogador disputou 25 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências pelo Sydney FC. Antes disso, o cria da base do Imortal Tricolor teve passagens por Bayern de Munique (Alemanha), Juventus (Itália) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Além disso, também defendeu as cores de Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e do Fluminense.

