Clube australiano anuncia saída de Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense

Clube australiano anuncia saída de Douglas Costa, ex-Grêmio e FluminenseAtacante, que teve problemas pessoais, chega a comum acordo para deixar o Sydney FC, depois de 25 partidas, seis gols e oito assistências
O atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense, está livre no mercado. Afinal, o Sydney FC, da Austrália, rescindiu o contrato do atleta, em comum acordo, e informou, nesta quarta-feira (17), por meio de uma nota oficial.
De acordo com o texto, questões legais e pessoais no Brasil impediram o jogador de retornar à Austrália. Mesmo após receber mais de dois meses para resolver tal situação, o atacante informou que não teria previsão a curto prazo.
Em sua mensagem de despedida, Douglas Costa agradeceu pela oportunidade no futebol australiano e disse se sentir honrado por ter vestido “o azul celeste” durante este período, desde agosto de 2024.
“Sinto muito por não poder retornar neste momento devido às questões que preciso resolver em casa, mas sempre lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney”, disse o atleta.
Por fim, o jogador disputou 25 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências pelo Sydney FC. Antes disso, o cria da base do Imortal Tricolor teve passagens por Bayern de Munique (Alemanha), Juventus (Itália) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Além disso, também defendeu as cores de Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e do Fluminense.
