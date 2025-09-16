São Paulo realiza troca na lista e inscreve reforços na Libertadores

Tolói, Mailton e Rigoni entraram nas vagas de jogadores que foram transferidos e ficam à disposição do Tricolor para as quartas de final

O São Paulo oficializou as três trocas para inscrever seus reforços na Libertadores da América. Rafael Tolói, Mailton e Rigoni entraram na lista tricolor e estão disponíveis para encarar a LDU, na próxima quinta-feira (18), pelas quartas de final do torneio.

O trio ocupa as vagas de Jandrei, Ruan e Lucas Ferreira, que deixaram o clube nesta janela de transferências. Os jogadores partiram com destino para Juventude, Atlético Mineiro e Shakhtar Donetsk, respectivamente. As novidades utilizarão os mesmos números que usaram no Brasileirão.