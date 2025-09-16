Santos se reapresenta com Brazão preservado e novidade no BID

Goleiro será avaliado durante a semana para saber se enfrenta o São Paulo e Alexis Duarte já está á disposição do Peixe

O Santos voltou aos trabalhos nesta terça-feira (16) depois do empate contra o Atlético Mineiro, no último domingo (14). Na atividade, Juan Pablo Vojvoda não pôde contar com o goleiro Gabriel Brazão, que está afastado dos treinamentos após ter deixado o último jogo por conta do protocolo de concussão e é dúvida para encarar o São Paulo, no domingo (21). O arqueiro só poderá voltar a treinar na sexta-feira (19).

Outra baixa no treino foi o volante Willian Arão. O jogador ainda está em processo de transição física e não disputará o clássico. Quem também está fora é Gabriel Bontempo, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.