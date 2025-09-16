Sampaoli busca primeira vitória pelo Atlético em jogo pela Sul-Americana

Os primeiros jogos nessa segunda passagem do técnico foram contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil e o confronto contra o Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Os resultados, portanto, foram 2 a 0 e 1 a 1, respectivamente.

Jorge Sampaoli ainda não conheceu o caminho da vitória neste retorno ao Atlético Mineiro. O treinador, que reassumiu o comando da equipe há duas semanas, teve uma derrota e um empate em dois jogos.

Dessa forma, o argentino vive a expectativa de conquistar uma vitória. O próximo compromisso do Galo na temporada é pelas quartas de final da Sul-Americana, contra o Bolívar. A primeira partida é na quarta-feira (17), no Hernando Siles, ou seja, uma vitória fora de casa pode aproximar o clube mineiro de uma classificação para semifinal.

Assim, Sampaoli precisa encontrar a equipe ideal que esperava. Afinal, após o jogo no último domingo (14), o treinador afirmou que a equipe está muito abaixo do que ele mesmo esperava. Vale ressaltar, portanto, que o argentino enxerga a ambição como uma das principais características do seu estilo de jogo. No entanto, ele acredita que a equipe atleticana está em falta desse sentimento.

Dessa forma, uma vitória contra o Bolívar pode colocar o Atlético Mineiro de volta nos trilhos nesta temporada, uma vez que a equipe vai ficar próxima da classificação e mais perto de um título. Afinal, o Galo está apenas três pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e foi eliminado na Copa do Brasil.