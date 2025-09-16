Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renan Lodi treina no CT do Athletico após pedido de rescisão com Al-Hilal

Representantes de lateral-esquerdo pedem uma liminar na Fifa para que possa inscrevê-lo em um novo clube e aguardam desfecho da situação
Depois do pedido de rompimento de contrato unilateral com o Al-Hilal, o lateral-esquerdo Renan Lodi está em solo brasileiro. Assim, o jogador retornou a Curitiba e irá utilizar a estrutura do CT do Caju, do Athletico, para manter a forma física, enquanto aguarda a solução de sua situação com o clube árabe. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atleta está na capital paranaense desde o final de semana e está decidido a não retornar mais à Arábia Saudita. Ele notificou a direção árabe sobre o rompimento de seu contrato, que iria até junho de 2027.

No momento, Lodi alega que tomou essa decisão depois de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Com a ausência nesta competição, o jogador não poderia fazer mais do que 12 partidas na temporada, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Nesse sentido, os representantes do jogador se apegam ao artigo 15 do Regulamento sobre o Estatuto de Transferências de Jogadores da Fifa. Ele dá ao atleta o direito de romper o vínculo se não participar de pelo menos 10% das partidas na temporada. Diante desse cenário, eles pediram uma liminar na Fifa para que possam inscrever o atleta em um novo clube.

Por fim, cabe ressaltar que Renan nunca escondeu de ninguém que sonha em voltar para o Furacão. Entretanto, ele sabe que ainda tem mercado na Europa e tenta resolver a pendência com o Al-Hilal para buscar um novo clube, de forma concreta, em até dois meses.

