Renan Lodi treina no CT do Athletico após pedido de rescisão com Al-Hilal

No momento, Lodi alega que tomou essa decisão depois de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Com a ausência nesta competição, o jogador não poderia fazer mais do que 12 partidas na temporada, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Nesse sentido, os representantes do jogador se apegam ao artigo 15 do Regulamento sobre o Estatuto de Transferências de Jogadores da Fifa. Ele dá ao atleta o direito de romper o vínculo se não participar de pelo menos 10% das partidas na temporada. Diante desse cenário, eles pediram uma liminar na Fifa para que possam inscrever o atleta em um novo clube.

Por fim, cabe ressaltar que Renan nunca escondeu de ninguém que sonha em voltar para o Furacão. Entretanto, ele sabe que ainda tem mercado na Europa e tenta resolver a pendência com o Al-Hilal para buscar um novo clube, de forma concreta, em até dois meses.