Memphis desabafa contra a imprensa e promete falar: “Tomem cuidado”

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, usou suas redes sociais para um forte desabafo. Em uma postagem enigmática nesta terça-feira (16), o jogador holandês reclamou de supostas informações falsas. Ele, de fato, afirmou que existem “campanhas” contra seu nome na mídia. O craque prometeu se pronunciar em breve e disse já conhecer o roteiro. “Eu já vi esse filme várias vezes”, escreveu. A mensagem do jogador, de fato, foi bastante dura e direta. Ele questionou a intenção das notícias que vêm sendo publicadas sobre ele.

“Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim?”, questionou Memphis. “Vou contar isso a vocês. Chegará o momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve”, prometeu. O desabafo, contudo, não cita nomes ou situações específicas. Recentemente, no entanto, a imprensa debateu uma suposta insatisfação interna do jogador. Além disso, o valor do aluguel pago pelo atleta em São Paulo também foi tema. Conforme uma apuração recente do portal ge, porém, não existem atritos entre o atacante e a comissão técnica do clube. A lot of lies has been spread and the campaigns against my name continues..

All for what?

Trying to turn people against me?

Trying to create friction between supporters and me?

Trying to create a bad image?

I will tell yall this.

There will be a time that I will speak on some… — Memphis Depay (@Memphis) September 16, 2025

Memphis: “Decidi não ser um atleta escravo” O trecho mais forte da postagem de Memphis foi uma reflexão sobre sua carreira. O jogador holandês fez uma declaração bastante contundente. “Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo (…) eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça”, publicou o camisa 10 do time. “Continuem brincando comigo, mas o carma é real e vai atingir todos”, finalizou.