Memphis desabafa contra a imprensa e promete falar: “Tomem cuidado”

Atacante do Corinthians posta mensagem enigmática, fala em "campanhas" e "mentiras" envolvendo seu nome no clube
O atacante Memphis Depay, do Corinthians, usou suas redes sociais para um forte desabafo. Em uma postagem enigmática nesta terça-feira (16), o jogador holandês reclamou de supostas informações falsas. Ele, de fato, afirmou que existem “campanhas” contra seu nome na mídia. O craque prometeu se pronunciar em breve e disse já conhecer o roteiro. “Eu já vi esse filme várias vezes”, escreveu.

A mensagem do jogador, de fato, foi bastante dura e direta. Ele questionou a intenção das notícias que vêm sendo publicadas sobre ele.

“Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim?”, questionou Memphis. “Vou contar isso a vocês. Chegará o momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve”, prometeu.

O desabafo, contudo, não cita nomes ou situações específicas. Recentemente, no entanto, a imprensa debateu uma suposta insatisfação interna do jogador. Além disso, o valor do aluguel pago pelo atleta em São Paulo também foi tema. Conforme uma apuração recente do portal ge, porém, não existem atritos entre o atacante e a comissão técnica do clube.

Memphis: “Decidi não ser um atleta escravo”

O trecho mais forte da postagem de Memphis foi uma reflexão sobre sua carreira. O jogador holandês fez uma declaração bastante contundente.

“Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo (…) eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça”, publicou o camisa 10 do time. “Continuem brincando comigo, mas o carma é real e vai atingir todos”, finalizou.

A publicação do jogador, por fim, ocorre em um momento delicado. Memphis está se recuperando de uma lesão muscular. O problema, inclusive, o tirou do último jogo do Corinthians, contra o Fluminense. O atacante, que é o nome mais midiático do elenco, segue trabalhando normalmente no CT para retornar aos gramados.

