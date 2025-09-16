Mbappé atinge marca histórica com a camisa do Real Madrid

Atacante marcou duas vezes na vitória de virada dos Merengues sobre o Olympique de Marselha, pela Champions League

Além disso, entrou para a história como o jogador que atingiu esta marca mais rapidamente pelo Real Madrid.

Kylian Mbappé foi o grande nome da vitória de virada do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha por 2 a 1 , pela primeira rodada da fase de liga da Champions. Com os dois gols nesta terça-feira (16) – ambos de pênalti -, espantou a zebra no Santiago Bernabéu e, de quebra, chegou a 50 com a camisa merengue.

“Fazer gols pelo Real Madrid é sempre especial. Estou me sentindo bem, tanto física quanto mentalmente. Não penso em ser o ‘líder’ do time. Tento ser eu mesmo, agir naturalmente e ajudar meus companheiros. É uma coisa que acontece de forma natural. Me sinto bem assim. Temos muitos jogadores jovens, e espero poder ajudá-los com a minha experiência. É um prazer estar aqui no Real Madrid em mais uma noite de Champions”, declarou.

Em campo, o Real Madrid não teve vida fácil e levou o primeiro gol, com Weah. No entanto, não demorou muito para empatar o jogo e levar a igualdade para a segunda etapa. Já com um a menos – Carvajal foi expulso aos 27 minutos -, Mbappé fez o segundo gol dele de pênalti na partida e sacramentou o triunfo dos Blancos.

“Foi uma partida meio complicada, tivemos alguns momentos difíceis, mas esse é o espírito da Champions. A gente mantém a esperança, a garra e a raça para ganhar os jogos. Esse tipo de trabalho, esse esforço coletivo, vai nos ajudar muito a conquistar títulos”.

Mbappé elogia novo treinador do Real Madrid

Por fim, Mbappé elogiou o técnico Xabi Alonso, que chegou para esta temporada ao clube espanhol.