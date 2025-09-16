Mais uma competição! CazéTV vai transmitir Copa do Mundo Sub-20

Canal terá equipe in loco na cobertura que começa no fim deste mês e será o primeiro de quatro mundiais a ser transmitido / Crédito: Jogada 10

A CazéTV anunciou que vai transmitir a Copa do Mundo Sub-20. O campeonato vai ser no Chile, começa no fim deste mês e a cobertura do canal terá a equipe in loco. Ao todo, a CazéTV vai passar cerca de 30 jogos. A transmissão, portanto, terá média de 6h na programação por dia. Aliás, o canal vai exibir todos os jogos da Seleção Brasileira em busca do título. Outras grandes seleções e promessas do futebol mundial também terá a transmissão.

Além da Copa do Mundo Sub-20, a CazéTV também vai transmitir a Copa do Mundo Feminina Sub-17, que vai acontecer em novembro, e a a Copa do Mundo Masculina Sub-17. O canal vai ter uma cobertura completa da competição, além das transmissões no canal, nas redes sociais terão todos os lances do Mundial. Vale ressaltar, portanto, que a CazéTV, será o único canal a transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo 2026 no Brasil. CazéTV tem concorrentes Após o sucesso da CazéTV nas transmissões esportivas nos últimos anos, algumas emissoras resolveram entrar na briga. A Globo estreou recentemente o “ge tv”, e a ESPN também vai passar a transmitir seus programas no Youtube, de acordo com a “Folha de São Paulo”.