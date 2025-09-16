Leonardo Jardim revela plano para Arroyo e Sinisterra no Cruzeiro

Assim, o treinador comentou como está sendo feito o trabalho com a dupla e que a ideia é dar ritmo de jogo para os dois de forma gradativa.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, revelou em entrevista coletiva após a vitória contra o Bahia por 2 a 1 na última segunda-feira (15) , os planos para Keny Arroyo e Luis Sinisterra, que chegaram ao clube recentemente.

“São jogadores que ainda não estão totalmente com condição. Sinisterra não fez pré temporada, ele começou agora. Temos feito um trabalho especial com ele, para que consiga evoluir sem se lesionar, porque tem problemas de lesões. O Arroyo, que é um menino de 19 anos, teve um período na Turquia, mas não jogou, não treinava. Os jogadores estão evoluindo conosco, como outros. Mas também nós temos que gerir aqueles que entraram, principalmente Luis e Arroyo, que ainda não estão totalmente preparados para fazer muito tempo. Nós sabemos que o tempo limite era no máximo 30 minutos. Conseguimos gerir as substituições deles. Se vocês repararam, eles tiveram dificuldade no final de recuperar finalmente. Mas foi muito bom para eles ganharem ritmo, foi bom para eles ajudarem a equipe”, disse.

Os dois jogadores entraram no segundo tempo da vitória contra o Bahia e atuaram por cerca de 25 minutos. Vale ressaltar, portanto, que Sinisterra fez o gol do empate.

Dessa forma, o treinador comparou a situação dos jogadores com a de Matheus Henrique.