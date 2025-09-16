Jornalista publica áudios em que Vitor Roque, do Palmeiras, ofende a mãe

Discussão teria ocorrido no período em que jogador do Alviverde atuava na Espanha. A mãe buscou descobrir o seu paradeiro, o que lhe irritou / Crédito: Jogada 10

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque tornou-se protagonista de uma polêmica discussão. O jornalista Léo Dias divulgou registros dos áudios em que o jogador se desentende com sua própria mãe, Hercília, e a ofende. De acordo com a publicação do comunicador, o material integra um processo que envolve o atleta e a sua ex-esposa, a influenciadora Dayana Lins. Segundo relatos, o conflito entre o atacante do Palmeiras e a sua mãe ocorreu no período em que ele ainda estava na Espanha e atuava no Real Betis, entre agosto de 2024 e janeiro deste ano. Nos dias em que ganhava folga do clube, o jogador tinha o hábito de sair de casa sem comunicar seu destino.

Dessa forma, a situação costumava causar a preocupação na mãe. Até que em uma oportunidade, Hercília tentou descobrir onde o seu filho estava. Entretanto, a atitude provocou revolta no atacante do Palmeiras. “Problema é seu. Quer saber, pergunta para mim. Deixa de ser fofoqueira. Para de falar merda. Por que você está perguntando da minha vida para os outros? A senhora que é arrogante, sua prepotente! Sua arrogante. Vagabunda é a senhora, prepotente. Vai com suas amigas, filha da p*** todo mundo. Interesseira. Posteriormente, Hercília se defendeu das ofensas do filho.

“Você é outra pessoa. Eu não sou arrogante não, meu filho. Sou humilde até demais. Pergunta a Deus sobre mim”, argumentou a mãe. Leo Dias expõe áudios de Vitor Roque para a mãe: ‘Vagabunda, interesseira’. De acordo com a publicação, as gravações fazem parte de um processo que envolve o jogador e a ex-mulher, a influenciadora Dayana Lins.

