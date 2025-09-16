Goleiro se redime nos pênaltis em classificação do Brentford sobre Aston Villa

Valdimarsson falha feio em gol do Leão no tempo normal, mas pega duas cobranças e garante os Bees nas oitavas da Copa da Liga Inglesa / Crédito: Jogada 10

O goleiro Valdimarsson foi o principal destaque na classificação do Brentford por 4 a 2 sobre o Aston Villa nos pênaltis, no Gtech Community Stadium, em Londres, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O islandês levou um frangaço no gol de Harvey Elliott, mas pegou duas cobranças na disputa por penalidades. A partida no tempo normal terminou 1 a 1. Aaron Hickey fez o do empate para os Bees. Com o resultado, a equipe de Keith Andrews está nas oitavas de final da competição. A partida em geral foi de alternâncias entre os times ingleses. A posse de bola ficou próximo de 50% para cada lado. No entanto, os “Bees” se mostraram mais insatisfeitos com os resultados e tiveram mais oportunidades no segundo tempo. Do outro lados, os “Vilans” ainda buscam entrosamento com novas contratações para a temporada. No fim, o time de Unai Emery quase balançou as redes, mas o goleiro defendeu.

O gol do Aston Villa aconteceu ainda no primeiro tempo após falha bizarra da zaga do Brentford. Harvey Elliott, entretanto, não quis saber e aproveitou a situação para abrir o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Além disso, o goleiro Valdimarsson engoliu um “frango” clamoroso. O Brentford, por sua vez, chegou ao empate no início do segundo tempo. Aaron Hickey aproveitou o bate-rebate do escanteio, mostrou grande tranquilidade dentro da área e bateu de primeira no ângulo esquerdo para deixar tudo igual no placar. Pênaltis O goleiro Valdimarsson se redimiu após grande falha no gol do Aston Villa e foi o protagonista na vitória do Brentford por 4 a 2 nos pênaltis. O islândes pegou as cobranças de John McGinn e Matty Cash. Ollie Watkins e Emiliano Buendia foram os únicos que marcaram para os “Villans”. Reiss Nelson, Fabio Carvalho, Yegor Yarmolyuk e Mikkel Damsgaard fizeram para os “Bees”. Próximos jogos Agora, os times voltam a campo no fim de semana pela quinta rodada da Premiere League. No sábado, o Brentford enfrenta o Fulham, às 16h (de Brasília), no Craven Cottage. No domingo, o Aston Villa encara o Surderland, às 10h (de Brasília), fora de casa.