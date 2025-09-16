Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro se redime nos pênaltis em classificação do Brentford sobre Aston Villa

Goleiro se redime nos pênaltis em classificação do Brentford sobre Aston Villa

Valdimarsson falha feio em gol do Leão no tempo normal, mas pega duas cobranças e garante os Bees nas oitavas da Copa da Liga Inglesa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Valdimarsson foi o principal destaque na classificação do Brentford por 4 a 2 sobre o Aston Villa nos pênaltis, no Gtech Community Stadium, em Londres, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O islandês levou um frangaço no gol de Harvey Elliott, mas pegou duas cobranças na disputa por penalidades. A partida no tempo normal terminou 1 a 1. Aaron Hickey fez o do empate para os Bees. Com o resultado, a equipe de Keith Andrews está nas oitavas de final da competição.

A partida em geral foi de alternâncias entre os times ingleses. A posse de bola ficou próximo de 50% para cada lado. No entanto, os “Bees” se mostraram mais insatisfeitos com os resultados e tiveram mais oportunidades no segundo tempo. Do outro lados, os “Vilans” ainda buscam entrosamento com novas contratações para a temporada. No fim, o time de Unai Emery quase balançou as redes, mas o goleiro defendeu.

O gol do Aston Villa aconteceu ainda no primeiro tempo após falha bizarra da zaga do Brentford. Harvey Elliott, entretanto, não quis saber e aproveitou a situação para abrir o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Além disso, o goleiro Valdimarsson engoliu um “frango” clamoroso.

O Brentford, por sua vez, chegou ao empate no início do segundo tempo. Aaron Hickey aproveitou o bate-rebate do escanteio, mostrou grande tranquilidade dentro da área e bateu de primeira no ângulo esquerdo para deixar tudo igual no placar.

Pênaltis

O goleiro Valdimarsson se redimiu após grande falha no gol do Aston Villa e foi o protagonista na vitória do Brentford por 4 a 2 nos pênaltis. O islândes pegou as cobranças de John McGinn e Matty Cash. Ollie Watkins e Emiliano Buendia foram os únicos que marcaram para os “Villans”. Reiss Nelson, Fabio Carvalho, Yegor Yarmolyuk e Mikkel Damsgaard fizeram para os “Bees”.

Próximos jogos

Agora, os times voltam a campo no fim de semana pela quinta rodada da Premiere League. No sábado, o Brentford enfrenta o Fulham, às 16h (de Brasília), no Craven Cottage. No domingo, o Aston Villa encara o Surderland, às 10h (de Brasília), fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar