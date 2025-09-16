Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians trabalha para recuperar Depay em semana livre

Corinthians trabalha para recuperar Depay em semana livre

Camisa 10 voltou a sentir dores na coxa, mas Timão corre para ter o atacante de volta no duelo contra o Sport, em Recife
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians vive uma corrida contra o tempo para recuperar Memphis Depay, peça central do ataque alvinegro. O holandês desfalcou a equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no sábado (13/9), no Maracanã, e é tratado como prioridade pelo técnico Dorival Júnior durante a semana livre de jogos.

Depay havia retornado recentemente de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, mas se machucou novamente contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil e pediu substituição ainda no primeiro tempo. Assim, a expectativa inicial é de que ele tenha condições de atuar já no próximo domingo (21/9), contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Aliás, a ausência do camisa 10 se soma a outras dores de cabeça para Dorival. No aquecimento contra o Fluminense, o meia Rodrigo Garro sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e ficou fora da partida. Além dele, José Martínez (trauma no tornozelo) e Raniele (incômodo muscular) são dúvidas.

O atacante Gui Negão, em alta nas últimas rodadas, está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

A boa notícia é o retorno gradual de Yuri Alberto. Após um mês afastado, o centroavante vem entrando no segundo tempo nas últimas partidas e pode voltar ao time titular em Recife.

Com a vitória no Maracanã, o Corinthians chegou a 29 pontos e ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, abrindo sete pontos de vantagem sobre o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O confronto com o Sport está marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar