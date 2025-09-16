Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com duas dúvidas no meio de campo, Roger estuda soluções no Internacional

Técnico sofre com indefinição envolvendo posicionamento de Alan Rodríguez, que interfere em outras escolhas no Colorado
Em situação delicada à frente do Internacional, o técnico Roger Machado pode ter sua última chance no cargo diante do Grêmio, no próximo domingo, no Beira-Rio. Assim, o treinador estuda a melhor forma de mandar a campo um time competitivo no clássico gaúcho. Assim, há a possibilidade de mudar o esquema tático para o confronto. Contudo, a alteração ocorreu em somente duas oportunidades: no duelo contra o São Paulo, quando escalou um time reserva, e no segundo tempo do seu último embate, quando já perdia por 4 a 0 para o Palmeiras.

Dessa maneira, acredita-se que a comissão técnica opte por seguir com a formação que mais vezes utilizou até aqui em sua passagem no Gre-Nal. O principal dilema passa a ser quais serão os jogadores que entrarão em campo. Inclusive, duas vagas no meio de campo ainda estão em aberto.

O mais provável é que os argentinos Bernabei e Gabriel Mercado retornem aos 11 iniciais. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no último compromisso do time. Seu compatriota finalizou a recuperação de um problema muscular na panturrilha e deve preencher a lacuna na zaga pelo lado esquerdo. Ou seja, deve atuar ao lado do próprio Bernabei e reeditar a dupla com Vitão, a que apresentou melhor desempenho nos últimos dois anos.

Dúvidas no meio de campo do Internacional

Alan Patrick e Thiago Maia devem ocupar posições mais centrais no meio de campo. Já Carbonero provavelmente será o ponta-esquerda. Por outro lado, há uma dúvida envolvendo os outros dois titulares no setor criativo. A tendência é de que o uruguaio Alan Rodríguez permaneça entre os 11 iniciais.

A indefinição é se ele atuará em uma função à frente dos volantes ou aberto pela direita, situação que está habituado desde o período em que estava no Argentinos Juniors. Caso a preferência seja por colocá-lo no lado, Bruno Henrique e até mesmo o jovem Luis Otávio brigam pela titularidade. O atleta já começou o clássico da edição passada do Campeonato Brasileiro, quando ainda tinha 17 anos.

Utilizar Alan Rodríguez aberto seria importante, pois daria maior proteção à parte central do campo, onde provavelmente o técnico do Grêmio, Mano Menezes, tentará explorar no Gre-Nal.

Se o uruguaio atuar à frente dos volantes, a expectativa é de que dois jogadores rápidos joguem pelos lados. Vitinho e Bruno Tabata são alguns dos principais candidatos. Entretanto, o primeiro deixou o campo ainda no intervalo da derrota para o Palmeiras. Ou seja, há chance de queda na hierarquia do elenco.

No comando do ataque, a esperança é que Borré retome a vaga entre os titulares caso se recupere da contusão muscular na coxa direita. A volta do colombiano se torna crucial porque Ricardo Mathias esteve em campo somente nos 45 minutos iniciais. O jovem Raykkonen foi o seu substituto na oportunidade e continuará como opção. Se Borré não concluir a recuperação, a outra alternativa será Lucca Drummond, já que Valencia foi negociado.

Deste modo, Roger Machado terá mais cinco atividades de preparação para definir a equipe titular do Internacional para o Gre-Nal da 24ª rodada do Brasileirão. O clássico ocorrerá, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, no próximo domingo (21).

