Bruno Lage é demitido do Benfica após derrota na Champions

Treinador não resistiu resultado negativo contra o Qarabag na estreia do torneio e deixa os Encarnados após um ano de trabalho / Crédito: Jogada 10

Bruno Lage não é mais treinador do Benfica. O ex-técnico do Botafogo não suportou a pressão após a derrota de virada, dentro de casa, para o Qarabag, na primeira rodada fase de liga da Champions League, e foi demitido no começo da madrugada portuguesa desta quarta-feira (17). Lage assumiu os Encarnados pela segunda vez na carreira em setembro do ano passado. Neste tempo, ficou com o vice-campeonato português e da Taça de Portugal, conquistando apenas a Taça da Liga. Já nas competições internacionais, o treinador caiu nas oitavas de final da Champions League e do Mundial de Clubes.