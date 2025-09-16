Benfica demite Bruno Lage após derrota humilhante. Mourinho a caminho

Fim da linha para o treinador Bruno Lage no Benfica e Mourinho é a bola da vez. A diretoria das Águias demitiu Lage, que treinou o Botafogo em 2023, no fim da noite desta terça-feira. A gota d’água foi a derrota por 3 a 2 para o Qarabag, do Azerbaijão, pela primeira rodada da fase de liga da Champions, 16/9. Isso em pleno Estádio da Luz, em Lisboa. E depois de o time abrir 2 a 0 no placar.

A demissão não foi surpresa. Afinal, o Benfica vinha apresentando mau futebol mesmo nas vitórias. Para se ter ideia, na coletiva desta segunda-feira antes do jogo pela Champions, o treinador, ao responder se continuaria no cargo, disse que jamais seria um problema para o clube. Neste terça veio a pal de cal com a derrota em pleno Estádio da Luz para um adversário tecnicamente muito inferior.