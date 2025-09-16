Bahia elimina Atlético e se classifica para as quartas da Copa do Brasil Feminina

Bahia elimina Atlético e se classifica para as quartas da Copa do Brasil FemininaMulheres de Aço levam a melhor sobre as Vingadoras graças a gol da uruguaia Wendy nesta terça-feira, em Alagoinhas, no agreste baiano
As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina começaram nesta terça-feira (16), e o Bahia foi o primeiro a garantir classificação para a próxima fase. Afinal, na noite desta terça-feira (16), a equipe derrotou por 1 a 0 o Atlético e alcançou as oitavas da Copa do Brasil.
A uruguaia Wendy anotou o gol solitário da partida no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. Aos 29 minutos do segundo tempo, ela invadiu a área, “costurou” a zaga atleticana e finalizou sem chances para a goleira Maike.
O Bahia, que na fase anterior eliminou o Grêmio com vitória por 1 a 0, mostra força no torneio após cair nas quartas de final do Brasileirão Feminino A1, vencido pelo Corinthians no último domingo.
As Mulheres de Aço passam, portanto, a aguardar a definição dos outros sete confrontos das oitavas, que seguem nesta quarta e quinta-feira em jogos únicos. Empate no tempo normal, aliás, leva a disputa para os pênaltis.
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina ocorrerá na próxima sexta (19), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Próximos compromissos de Bahia e Atlético
O Bahia volta a campo para enfrentar o Botafogo-BA, no próximo sábado (2o), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Baiano feminino. No dia seguinte, também às 15h, o Atlético encara o Betim, pelo Mineiro.
