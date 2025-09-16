Atlético monta logística especial para quatro viagens em seis dias

Galo vai enfrentar o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

O Atlético Mineiro vai fazer uma logística especial para os próximos compromissos na temporada. O Galo terá um jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Sul-Americana e depois enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação, portanto, já deu inicio a uma sequência de quatro viagens em seis dias. Na última segunda-feira (15), embarcaram para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A equipe realiza o último treino para o jogo contra o Bolívar nesta terça-feira (16).