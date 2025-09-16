Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético monta logística especial para quatro viagens em seis dias

Galo vai enfrentar o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana
O Atlético Mineiro vai fazer uma logística especial para os próximos compromissos na temporada. O Galo terá um jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Sul-Americana e depois enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação, portanto, já deu inicio a uma sequência de quatro viagens em seis dias. Na última segunda-feira (15), embarcaram para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A equipe realiza o último treino para o jogo contra o Bolívar nesta terça-feira (16).

No entanto, o Atlético optou por viajar para La Paz apenas na quarta-feira (17), dia da partida, para minimizar os efeitos do ar rarefeito. A cidade está, em média, a 3.650 metros acima do nível do mar. Em partidas em situações normais, o Galo costuma chegar na cidade do confronto com um dia de antecedência.

Já na quinta-feira (18), o grupo vai realizar um trabalho regenerativo em La Paz antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Jorge Sampaoli vai comandar um treino na cidade antes do confronto contra o Botafogo, que será no sábado (19), às 18h30, no Nilton Santos, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, portanto, o elenco vai retornar para Belo Horizonte, às 23h. Após essa sequência de viagem, os jogadores e comissão técnica terão folga no domingo (21).

