Vídeo! Jogadores do Barcelona deixam estádio sem banho, e ônibus não dá para todos

Vídeo! Jogadores do Barcelona deixam estádio sem banho, e ônibus não dá para todosSituação inusitada após a goleada sobre o Valencia, no Estádio Johan Cruyff, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol
Uma situação inusitada ocorreu após a goleada do Barcelona por 6 a 0 sobre o Valencia, no domingo (14). Os jogadores do time catalão tiveram que deixar o Estádio Johan Cruyff sem banho tomado. E alguns , aliás, ainda trajados com o uniforme.
Devido à impossibilidade de atuar no Camp Nou, ainda em reformas, e em Montjuic – que recebeu o time nas últimas duas temporadas – o jogo pela quarta rodada do Campeonato Espanhol foi disputado na habitual casa da equipe B (com capacidade para 6 mil pessoas).
Sem os vestiários disporem das condições ideais para abrigar jogadores de Barcelona e Valencia, a delegação do time catalão regressou às instalações da Cidade Desportiva Joan Gamper para a rotina pós-jogo. Mas não parou por aí.
O pequeno ônibus que transportou a equipe – o Estádio Johan Cruyff fica localizado no complexo da Cidade Desportiva – não tinha capacidade para levar todos de uma única vez. Desse modo, vários jogadores – entre eles Robert Lewandowski e Fermín López, autores de quatro dos seis gols da partida – ficaram no aguardo da próxima viagem.
