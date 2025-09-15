Vídeo! Jogadores do Barcelona deixam estádio sem banho, e ônibus não dá para todos

Situação inusitada após a goleada sobre o Valencia, no Estádio Johan Cruyff, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol

Uma situação inusitada ocorreu após a goleada do Barcelona por 6 a 0 sobre o Valencia, no domingo (14). Os jogadores do time catalão tiveram que deixar o Estádio Johan Cruyff sem banho tomado. E alguns , aliás, ainda trajados com o uniforme.

Devido à impossibilidade de atuar no Camp Nou, ainda em reformas, e em Montjuic – que recebeu o time nas últimas duas temporadas – o jogo pela quarta rodada do Campeonato Espanhol foi disputado na habitual casa da equipe B (com capacidade para 6 mil pessoas).