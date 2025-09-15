Sport apresenta projeto do novo Centro de Treinamento para o futebol profissional

Previsão de início das obras é ainda para o ano de 2025, com a conclusão prevista para novembro de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Sport deu mais um passo importante no seu processo de modernização, expansão e desenvolvimento estrutural. O clube apresentou o projeto em 3D do seu novo Centro de Treinamento, com um investimento estimado em R$ 22 milhões. A construção será em um terreno de 13,9 hectares, localizado ao lado do atual CT e previsão para novembro de 2026. O novo espaço será exclusivamente ao futebol profissional. Por outro lado, o CT já existente será totalmente destinado às categorias de base – que já funcionam no local – e também ao futebol feminino.

Dessa forma, o projeto dará uma infraestrutura completa aos atletas e comissões técnicas. Entre os destaques estão um hotel com 36 quartos, uma academia de 306,51 m², dois campos oficiais e um campo específico para treinos de força e goleiros. Além de um moderno Centro de Referência em Saúde e Performance. Além disso, o novo centro de treinamento também contará com estacionamento para 100 veículos, refeitório com capacidade para 100 refeições simultâneas, sala de imprensa, sala de convenções, escritórios para o staff do futebol. Vestiários, lavanderia, área de convivência, salas de psicologia e um espaço de co-working para profissionais do clube também fazem parte do projeto. Dessa forma, com a soma do novo terreno aos 12,1 hectares do CT já existente, o centro de treinamento do Leão passará a ter 26 hectares. Assim, se tornará o sexto do país em extensão territorial.