Saúl ressalta saga para jogar pelo Flamengo após nascimento do filho: “Noite no hospital”

Jogador acompanhou a chegada de Marco Ñíguez Salamanca, seu terceiro filho, antes de desembarcar em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude / Crédito: Jogada 10

Para atuar na vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, Saúl, do Flamengo, viveu uma verdadeira saga. Afinal, o jogador acompanhou o nascimento do filho durante a madrugada, foi ao Ninho do Urubu treinar e enfrentou dois voos para chegar à cidade gaúcha e ainda se destacar em campo. “Tem sido uma loucura. O Marco nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte correu tudo muito bem, minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital, à médica, para mim era importante que saísse bem. Minha mulher está bem, é uma supermulher, foi capaz de fazer tudo. Ela queria ter o bebê na Espanha, porque tinha mais confiança. Falei a ela sobre as instalações que tinha visto aqui para que o Marco nascesse aqui. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem”, disse.

“Passamos toda a noite no hospital. Às 6h fomos para o quarto, às 8h me mandaram mensagem do clube para que eu tentasse chegar ao treino com os companheiros. Cheguei um pouco tarde, eles já estavam treinando. Fiquei na academia e quando eles voltaram, fui ao campo. Fui para casa, depois encontrei meus outros dois filhos e os levei ao hospital para que conhecessem o Marco. Ficamos lá até 19h30, 20h, e fomos todos para casa. Às 3h acordei, às 5h cheguei ao aeroporto, às 6h peguei um voo para Campinas e depois para Caxias do Sul. Fui diretamente para o hotel, consegui descansar um pouco, cerca de 40 minutos. Foi corrido. O importante é que tudo saiu bem. Sempre há um risco quando não se descansa bem e faz essas loucuras”, salientou. Análises diferentes Durante a entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís afirmou que Saúl vive o melhor momento da carreira. No entanto, o espanhol, que se firmou como titular, discordou da visão do comandante. Marco Ñíguez Salamanca é o terceiro filho do espanhol com Yaiza Salamanca. Ele já é pai de África e Enzo. “Estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. Isso é mérito dele e obviamente do clube de acreditar e poder recuperar o potencial desse jogador. Todo mundo sabe da carreira que ele teve e o jogador importantíssimo que foi por onde passou, especialmente no Atlético de Madrid. Mas recuperar o melhor Saúl era um desafio e passava por ele. Ele está em um nível altíssimo. Acredito que sempre ter um filho motiva muito. Não esperava também que depois de todo esse esforço, de acordar 4h da manhã, pegar dois voos e jogar aqui por 90 minutos fosse jogar com tanta qualidade. Um jogador diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco”, afirmou Filipe.