No Argentino, Di María marca gol espetacular pelo Rosario Central

Astro campeão mundial colaborou para empate contra o Boca Juniors
Aos 37 anos de idade, a segunda passagem de Ángel Di Maria no Rosario Central se constroi exatamente como os fãs do campeão mundial pela Argentina esperavam: marcada por lances com impacto decisivo.

No último domingo (14), em confronto com o Boca Juniors, Fideo marcou tento importante no jogo que terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Gigante de Arroyito. Entretanto, o que chamou a atenção foi a forma como o tento se originou.

Dono das bolas paradas no Rosario, Di Maria cobrou escanteio cheio de veneno, aos 24 minutos, momento onde os anfitriões já perdiam o duelo por 1 a 0. Além da qualidade da batida, o goleiro boquense Leandro Brey errou no tempo de bola, na primeira trave, fazendo com que a pelota morresse no fundo da rede em um bonito gol olímpico.

Com o resultado, os Canallas chegaram a sexta colocação no Grupo B do Clausura argentino, com 11 pontos. Por sua vez, o Boca Juniors está em terceiro, no Grupo A, tendo 13 unidades.

Desde que retornou para o clube onde se formou e é torcedor declarado, no último mês de maio, Ángel Di Maria tem sete partidas onde balançou as redes em quatro oportunidades. No acumulado com o primeiro período entre os profissionais, são 46 compromissos com 10 gols.

