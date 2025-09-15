Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar critica gramado sintético da Arena MRV após empate do Santos

Neymar critica gramado sintético da Arena MRV após empate do Santos

Camisa 10 do Peixe torceu o tornozelo logo no início da partida e voltou a reclamar das condições do campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O empate em 1 a 1 entre Santos e Atlético-MG, neste domingo (14), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcado também por uma declaração polêmica de Neymar. Após a partida, o atacante usou as redes sociais para disparar contra o gramado sintético do estádio mineiro.

“Comprovado… Sintético é uma merda”, escreveu o camisa 10 do Peixe, em publicação que rapidamente repercutiu entre torcedores e veículos de imprensa.

Durante o jogo, Neymar teve atuação discreta e preocupou logo nos primeiros segundos, ao torcer o tornozelo sem contato físico. O craque precisou de atendimento médico ainda no gramado, mas conseguiu permanecer até o apito final.

A crítica não é inédita. O atacante já havia se mostrado contrário ao uso de gramados artificiais em outras oportunidades. Na semana que antecedeu o duelo contra o Atlético, sua participação chegou a ser colocada em dúvida justamente pelo receio de atuar em campo sintético.

O empate manteve o Santos próximo do G-6, mas a atuação de Neymar e sua nova queixa sobre o gramado dominaram as discussões após a rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar