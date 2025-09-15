Neymar critica gramado sintético da Arena MRV após empate do Santos

Camisa 10 do Peixe torceu o tornozelo logo no início da partida e voltou a reclamar das condições do campo

“Comprovado… Sintético é uma merda”, escreveu o camisa 10 do Peixe, em publicação que rapidamente repercutiu entre torcedores e veículos de imprensa.

O empate em 1 a 1 entre Santos e Atlético-MG, neste domingo (14), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcado também por uma declaração polêmica de Neymar. Após a partida, o atacante usou as redes sociais para disparar contra o gramado sintético do estádio mineiro.

Durante o jogo, Neymar teve atuação discreta e preocupou logo nos primeiros segundos, ao torcer o tornozelo sem contato físico. O craque precisou de atendimento médico ainda no gramado, mas conseguiu permanecer até o apito final.

A crítica não é inédita. O atacante já havia se mostrado contrário ao uso de gramados artificiais em outras oportunidades. Na semana que antecedeu o duelo contra o Atlético, sua participação chegou a ser colocada em dúvida justamente pelo receio de atuar em campo sintético.

O empate manteve o Santos próximo do G-6, mas a atuação de Neymar e sua nova queixa sobre o gramado dominaram as discussões após a rodada.