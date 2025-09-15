Ídolo do Flamengo, Diego Ribas “trabalha” como gari no Rio de Janeiro

Trajado com uniforme da Comlurb, ex-jogador foi flagrado, nesta segunda, recolhendo lixo das areias da praia da Barra da Tijuca / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas surpreendeu ao aparecer usando uniforme de gari nesta segunda-feira (15). O famoso de foi visto trabalhando com uma equipe de limpeza na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele explicou detalhes da ação. ”Hoje conheci o universo do gari, entender como é o dia a dia, como que nós como sociedade podemos ajudar. Não tem forma melhor para isso do que estar dentro da arena junto com eles, entendendo e valorizando esse serviço que é essencial para nossa sociedade’’, afirmou Diego Ribas em vídeo.