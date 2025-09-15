Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Flamengo, Diego Ribas “trabalha” como gari no Rio de Janeiro

Trajado com uniforme da Comlurb, ex-jogador foi flagrado, nesta segunda, recolhendo lixo das areias da praia da Barra da Tijuca
O ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas surpreendeu ao aparecer usando uniforme de gari nesta segunda-feira (15). O famoso de foi visto trabalhando com uma equipe de limpeza na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele explicou detalhes da ação.

”Hoje conheci o universo do gari, entender como é o dia a dia, como que nós como sociedade podemos ajudar. Não tem forma melhor para isso do que estar dentro da arena junto com eles, entendendo e valorizando esse serviço que é essencial para nossa sociedade’’, afirmou Diego Ribas em vídeo.

Diego Ribas também atendeu os seguidores e até jogou uma altinha com um fã-mirim. Em cliques e vídeos, o famoso posou para fotos e conversou com trabalhadores e comunidade local.

Carreira de Diego Ribas

Em mais de duas décadas como atleta profissional, Diego Ribas, portanto, conquistou títulos no Brasil e na Europa, além de triunfos pela Seleção Brasileira, como a conquista de duas Copas América, em 2004 e 2007, e bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Diego, aliás, atuou em oito clubes, seis deles em quatro países europeus. O jogador também defendeu o Flamengo, onde foi camisa 10 e assumiu o posto de capitão por longos anos. Além disso, é comunicador, empresário e mentor.

